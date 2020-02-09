إتاحة الفرص للاستفادة من إكسبو

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مسؤولون في الدولة أنهم وضعوا برامج تحفيزية لإتاحة الفرص للعاملين في الجهات الحكومية وعائلاتهم للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، التجربة الاستثنائية التي ستشكل علامة فارقة على صعيد الفائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 دبي، محمد إبراهيم الشيباني، أن «الوعد هو أن نقدّم للعالم حدثاً استثنائياً جديراً بالثقة التي شرُفنا بها».

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، إن معدل جاهزية المشاريع التي تنفذها الهيئة لتلبية متطلبات استضافة إكسبو 2020 دبي بلغ 94%.

وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «وضعنا برنامجاً خاصاً لموظفينا وعائلاتهم لزيارة الحدث الدولي للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمّنها». وجدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران خليفة سهيل الزفين الالتزام الكامل بتوحيد الجهود المشتركة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لدعم الحدث الأبرز، بما يحقق الغايات الطموحة في جعل دبي مجتمعاً سعيداً ومحوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.