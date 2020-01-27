المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أنا مواطنة من الفجيرة، (25 عاماً)، حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية ودورات عدة، وقد حاولت البحث عن عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، ولم أوفق، ووالدي هو المعيل للأسرة، ودخله الشهري لا يكفي متطلبات الحياة.

لذا، أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي.

(م.س)

أنا مواطنة من إمارة الفجيرة، (24 عاماً)، حاصلة على دبلوم تقنية المعلومات، إضافة إلى شهادة في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، وأسرتي تتكون من خمسة أفراد، ووالدتي هي المعيلة الوحيدة للأسرة، تتسلم راتباً من الشؤون الاجتماعية، ولا يكفي لسد حاجاتنا اليومية، وأبحث عن عمل منذ سنتين، طرقت خلالها أبواب جهات عدة، لكن من دون جدوى. لذا، أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي على ظروف الحياة.

(حليمة)

أنا مواطن (30 عاماً)، حاصل على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى ولدي خبرة عملية في مجال العلاقات العامة لمدة ثلاث سنوات، وأعيش في أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وأبحث عن وظيفة منذ سنة، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات في الشارقة ودبي وأبوظبي، لكن دون جدوى.

لذا، أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله مساعدة نفسي وأسرتي.

(أحمد)

أنا مواطن من الفجيرة، (25 عاماً)، حاصل على الشهادة الإعدادية، وعملت في إحدى الجهات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، وتم إنهاء خدماتي بسبب غيابي المتكرر نتيجة ظروف خاصة ألمت بي، وحالياً أبحث عن عمل منذ خمس سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في الفجيرة وأبوظبي ودبي، ولم أجد أي استجابة، ووالدي المتقاعد هو المعيل الوحيد لنا وراتبه بالكاد يغطي مصروفات الحياة.

لذا، أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على وظيفة.

(جمال)