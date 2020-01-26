"الأرصاد": الرياح قوية والبحر شديد الاضطراب غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الاثنين، غائماً جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً، خاصة شرقاً وشمالاً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية على البحر، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء سيصبح صحواً إلى غائم جزئي، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل حتتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها من 16 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء سيظل صحواً الى غائم جزئي، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح ستصبح شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.