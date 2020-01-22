«دبي للتميز الحكومي» يُطلق دليل إطار الابتكار الحكومي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي الإصدار الأول من دليل إطار الابتكار الحكومي، الحاصل على الاعتماد الدولي من قبل المعهد الدولي لإدارة الابتكار، بناء على مقارنة مع 12 إطاراً عاماً أو نموذجاً عالمياً.

ويتضمن الدليل شرحاً موجزاً لإطار الابتكار الحكومي ومحاوره الستة الرئيسة، التي تشمل: قيادة واستراتيجية الابتكار، وبيئة وثقافة الابتكار، وإدارة الابتكار، وممكّنات الابتكار والتعلم المؤسسي، والروابط والشبكات، ونتائج وأثر الابتكار. كما أورد الدليل أمثلة متنوعة على أفضل الممارسات العالمية، وعدداً من الحالات العملية في تطبيق محاور إطار الابتكار، بالإضافة إلى أمثلة على الأدوات العملية التي تساعد الجهات الحكومية على تطبيق الإطار الحكومي وأدوات التقييم الذاتي، وقياس مستوى جاهزية الابتكار في هذه الجهات. ولتقييم مستوى الجاهزية لتطبيق محاور الابتكار في الجهات الحكومية والحصول على مؤشر الابتكار الحكومي في حكومة دبي، صمّم فريق برنامج دبي للتميز الحكومي استبيان جاهزية الابتكار، بالاستناد إلى المعايير الفرعية المندرجة في محاور إطار الابتكار، حيث سيتم إرسال أسئلة الاستبيان، خلال يناير الجاري، من خلال رسالة نصية إلى الهواتف المتحركة لموظفي الجهات الحكومية، وستدخل نتيجة مؤشر جاهزية الابتكار في معيار الابتكار، ضمن تقييم منظومة التميز الحكومي للجهات الحكومية، ويخصص لهذه النتيجة 10% من ثِقَل وأهمية معيار الابتكار.

وأكد المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، الدكتور هزاع النعيمي، أهمية الإطار العام للابتكار الحكومي ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار منهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد لمدينة دبي.

الدليل يهدف إلى قياس مستوى جاهزية الجهات الحكومية في مجال الابتكار.