4 مميزات و4 محاور لمنظومة المخصصات المالية الجديدة لحكومة دبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي:

ارتكزت منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي على 4 محاور رئيسة، تمثلت في التنافسية والعدالة والحوكمة، والمرونة، وتضمنت 4 مميزات جديدة هي جدول تنافسي للرواتب، إضافة إلى جدول رواتب موحد، وتطوير مجموعة وظيفية رئيسية وفرعية، والعقد الخاص.

وأوضح القرار الجديد أن محور التنافسية من شأنه تحقيق التنافسية في سوق العمل لاستقطاب والحفاظ على المواهب، فيما يركز محور العدالة على تعزيز العدالة الداخلية بين الموظفين وتطوير الأداء، ويتناول محور الحوكمة ضمان حسن تطبيق القوانين واللوائح الحكومية، فيما يركز محور المرونة المتطلبات الحالية والمستقبلية للدوائر الحكومية باختلافاتها.

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