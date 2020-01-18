الطاير: نتعهد بابتكار تجارب فريدة تحقق سعادة الجميع

المصدر: الامارات اليوم - دبي

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير تعليقا على اختيار الهيئة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في نتائج مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام ٢٠١٩

: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد الناس وضمان توفير تجربة سلسة لجميع المتعاملين، وقد سعدنا بأن جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 بنسبة 90.1%، وهو إنجاز يدفعنا للاستمرار في التميز والعطاء وتحقيق الأفضل لإسعاد جميع سكان دبي".

وأضاف الطاير: "الوصية الأولى ضمن الوصايا العشر للإدارة الحكومية التي ذكرها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كتابه "قصتي: خمسون قصة في 50 عاماً" هي "اخدم الناس" فالغاية من الوظيفة الحكومية هي خدمة المجتمع، والغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة الناس وتسهيل حياتهم وتحقيق سعادتهم ونعاهد قيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل على ابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين ولا سيما المتعاملين حتى نسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج مستدامة، للمساهمة في وصول دولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071، وأن يكون "عام الاستعداد للخمسين" نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تستشرف المستقبل فقط، وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات".