حمدان بن محمد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ27 من الطلبة المرشحين بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم حفل تخريج الدفعة السابعة و العشرين من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.

و حضر الحفل - الذي جرى في قاعة آرينا في "سيتي ووك" في دبي - سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان والقائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، والنائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين و الضيوف من عدد من الدول الشقيقة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة وأولياء أمور الخريجين.

استهل الحفل بالسلام الوطني ثم استعراض طابور الخريجين من أمام سمو راعي الحفل الذي قام بالتفتيش على طابور الخريجين بعدها ألقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي كلمة في المناسبة أشار فيها إلى استخدام التقنيات الحديثة في برامج الأكاديمية والمساقات الدراسية وحصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على انطلاق عشرة مسارات تخصصية في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية و حصول الأكاديمية على جائزة أفضل بيئة عمل وسعادة في العام المنصرم على مستوى العالم.

و كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أوائل الدفعة الستة ... وهنأهم على تفوقهم و دعاهم إلى مواصلة التحصيل العلمي والتدريب واكتساب الخبرة والمعرفة التي تعينهم على تحمل مسؤولياتهم القيادية و العملية مستقبلا .

وجرى في ختام الحفل تسليم وتسلم العلم من الدفعة الـ 27 إلى الدفعة الـ 28 مصحوبا بالقسم وهتف الخريجون قبل انصرافهم من ميدان الاحتفال بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.