«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق برامج «الدبلومات المهنية»

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، برامج «الدبلومات المهنية» ضمن برامج «التعليم التنفيذي»، بهدف تمكين وإعداد قيادات المستقبل، والعمل على تسليحهم بمختلف العلوم والمعارف والخبرات، وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار، وإطلاعهم على أحدث الممارسات الحكومية العالمية للارتقاء بالأداء الحكومي في الدولة. وتشمل الدبلومات المهنية أربعة مجالات هي: «الإدارة الحكومية الحديثة» و«السياسات العامة المتقدمة» و«القيادة الحكومية» و«القيادة الرقمية والمستقبل».

وتستهدف البرامج جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يسعون لصقل مهاراتهم القيادية وتوسيع معارفهم حول أحدث التطورات في مجالات السياسات الحكومية، ووضع الاستراتيجيات والتخطيط في مختلف القطاعات الحكومية.

ويتمحور تصميم البرامج حول مفهوم التعلم من خلال العمل، بالإضافة إلى تركيزه على تنمية المعارف الأكاديمية والمهارات الشخصية.