سعيد بن حمدان بن راشد يشهد جانبا من احتفال جمعية الصحفيين باليوم الوطني الـ48 للدولة

المصدر: دبي - وام

زار الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم اليوم مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في منطقة حي الفهيدي التاريخي وشهد جانبا من احتفالية الجمعية باليوم الوطني الـ48 للدولة .

وقام بجولته في المنطقة التاريخية للحياة القديمة التي تعد نموذجا للحياة القديمة والعريقة في الإمارة.

وتفقد الشيخ سعيد بن حمدان المعرض الدائم في مقر الجمعية وابدى اعجابه بالمقتنيات التي يضمها المعرض ومن أهمها نسخ الاعداد الأولى من الإصدارات الصحفية في دولة الامارات وبعض الصحف العربية العريقة.

وشهدت ساحة الاحتفال في منطقة الفهيدي التاريخية العريقة الاحتفال الذي اقامته جمعية الصحفيين الإماراتية امام مقرها وسط حضور كبير للمجموعات السياحية الزائرة للدولة والقادمة اليها من مختلف اقطار العالم الذين شاركوا في الاحتفالية.

وأقيم احتفال الجمعية تحت شعار " وطن الاتحاد ... أرض الاسعاد " وهو ما جسدته الفقرات التي ضمها برنامج الاحتفال وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية التراثية التي استقطبت السواح الزائرين للمنطقة الى تعد من اهم المواقع التاريخية في امارة دبي وتمثل صورة الحياة في الماضي بجانبها العريق وطرقاتها والحياة في الزمن القديم.

وقالت فضيلة المعيني نائب رئيس الجمعية بهذه المناسبة الغالية .." في وطن صنع قادته الأمجاد وفى أرض تمنح أهلها وزائريها أعلى درجات السعادة والأمان يبقى اليوم الثاني من ديسمبر هو اليوم المجيد والميمون في تاريخ دولة الاتحاد التي تأسست على أيدى الآباء المؤسسين قبل 48 عاما لتكون قاعدة الانطلاق الى الامجاد التي تجسدها اعظم الإنجازات في تاريخ وطن استطاع قادته المخلصون وبمشاركة شعبهم الوفي أن يحققوا قفزات واسعة في زمن قياسي على مدى بضعة عقود هي عمر دولة الاتحاد الميمون".

وأضافت " من هنا من قلب جمعيتنا نرفع اصدق آيات التهاني إلى قادتنا الكرام وشعبنا الوفي في الذكرى الـ 48 لقيام اتحادنا المجيد ونبارك للجميع ما تحقق على أرض الواقع ونتمنى لوطننا المعطاء دوام العطاء واستمرار مسيرة النهضة والبناء".