شرطة دبي تنشر توعية بخطورة «التنمر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت شرطة دبي، ممثلة بمدارس حماية، وبالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي، أنشطة وفعاليات للتوعية بخطورة التنمر على مدار أسبوع كامل، إلى جانب محاضرة حملت عنوان «التنمر الإلكتروني»، لتعزيز ثقافة الطلبة بخطورة هذا السلوك وأثره السلبي في الفرد والأسرة والمجتمع.

وتطرّق الدكتور حسام نبيل، من أكاديمية شرطة دبي، إلى مفهوم «التنمر الإلكتروني»، وأنواعه والأساليب المختلفة للتنمر، وكيفية الوقاية والحماية من ظاهرة «التنمر الإلكتروني»، ومدى أهمية إبلاغ المشرفين في المدرسة في حال التعرض للتنمر، وعدم التردد في تقديم الشكوى.

وقالت مديرة مكتب حماية بالوكالة، المقدم وداد سيف بن مويزه، إن «مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، تنظم بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، المحاضرات وورش التوعية، في كل الجوانب التي تهدف إلى حماية الطلاب والطالبات، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتزويدهم بالمعارف والمفاهيم الصحيحة لبناء جيل متعلم ومتسلح بالفكر السليم».