اكتمال عقد المجلس الوطني.. والانعقاد الخميس

المصدر: أبوظبي - وام

اكتمل عقد المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مرسوماً اتحادياً رقم «122» لسنة 2019، بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الـ17.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الـ17 من 40 عضواً، يمثلون إمارات الدولة كافة، بينهم 20 سيدة، بما يشكل 50% من مجموع الأعضاء، وتمت دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ويُشكَّل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، نصفهم بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين، ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات، وتضمن المرسوم أسماء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019 على النحو التالي: