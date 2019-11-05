وزارة العدل تطلق مبادرتي "عيالكم عيالنا" و"شيك السعادة" لموظفيها

المصدر: ابوظبي- الامارات اليوم

اطلقت وزارة العدل مبادرتين جديدتين ضمن عدة مبادرات اجتماعية لموظفيها تحمل الأولي شعار "عيالكم عيالنا"، منحت من خلالها الموظفة والموظف أذن خروج لمدة ساعتين لمرة واحدة شهريا، بهدف متابعة أبنائهم في المدارس، بالتنسيق مع المسئول المباشر لكل موظفة أو موظف، بينما حملت الثانية اسم " شيك السعادة" وتتيح للرؤساء المباشرين ورؤساء الوحدات التنظيمية منح الموظف شيكا للسعادة، يخوله مغادرة العمل بحد أدناه ساعة واحدة، وبحد أقصاه يوم عمل واحد خلال الشهر، تقديرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالعمل، وتقديم افضل الخدمات لمتعاملي الوزارة.



وأكد عادل إبراهيم المرزوقي مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن المبادرتين تأتيان تعزيزا لمفهوم المسئولية المجتمعية ومفهوم الأسرة، ودعم الموظفين في بيئة العمل، وتعزيز علاقاتهم الأسرية، ودور الوالدين في المسيرة التربوية لأبنائهم، وتقديرا لكل جهودهم وتميزهم في العمل.