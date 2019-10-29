اقتحام مياه البحر لمنازل في كلباء.. وشرطة كلباء تحدد حديقة السدرة لإيوائهم

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

حصرت شرطة كلباء بالتعاون مع لجنة الأزمات والكوارث التي تقودها إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المنازل المتضررة في منطقة البردي بسبب اقتحام المياه للشوارع وبعض منازل المواطنين، وذلك بسبب العاصفة المدارية في بحر العرب، والتي تسبب في ارتفاع أمواج البحر ،كما وحددت حديقة السدرة لإيواء الأسر بشكل مؤقت مع توافر المواصلات اللازمة لنقلهم لأماكن أكثر أمناً.



وقامت بلديات المنطقة الشرقية برفع درجة الطوارئ وتوزيع آلياتها ومعداتها والعمال من أجل التصدي لمياه البحر وتصريفه من الشوارع، و وضع حواجز ترابيه لمنعها من الوصول للمنازل والمحال التجارية.

كما وتحذر شرطة المنطقة الشرقية جميع مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً للإعصار المداري الذي يتعرض له البحر ، ما يؤدي إلى وقوع حوادث غرق أو فقدان أشخاص أو تحطم زوارق، الأمر الذي يجعل من عملية البحث والإنقاذ غاية في الصعوبة، لذا يتوجب على الجميع التنبه وعدم المجازفة في الاقتراب من البحر.