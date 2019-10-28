بلديات المنطقة الشرقية تستعد لمواجهة تأثيرات اعصار "كيار"

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

أغلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة وخورفكان الطرق المؤدي إلى الشواطئ بعد ارتفاع منسوب المياه على كورنيش اللؤلؤية مناطق قدفع ومربح وشاطئ المظلات في الفجيرة، دخول كميات كبيرة من مياه البحر نتيجة ارتفاع الموج، بسبب بدء تأثير إعصار"كيار" ودخولها على الساحل، وغمرها للشوارع الرئيسية المقابلة لها.

فيما عقدت لجنة الطوارئ والأزمات بمدينة كلباء اجتماعا تنسيقيا للاطلاع على مستجدات الحالة المدارية والوقوف على الاستعدادات والتجهيزات ، وقامت بوضع حواجز ترابية المكونة من الحصى والرمال كساتر للتخفيف من قوة واندفاع مياه البحر والحد من آثارها.

وأكدت فرق بلديات المنطقة الشرقية والجهات المسؤولة استعدادها لتأثيرات "كيار" و تكثيف جهودها باستخدام المعدات والعمال للسيطرة على مياه البحر، والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق السكنية والمحال التجارية، ووضع حواجز رملية للحد من وصول المياه إلى شارع الكورنيش.

ودعت قيادتي شرطة الفجيرة والشارقة أفراد الجمهور نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية من الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السواحل بسبب ارتفاع منسوب المياه، كما تدعو السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المقررة.