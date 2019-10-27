«المعاشات»: نتيجة احتساب قيمة المعاش «مبدئية» إلى حين التأكد منها

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن دقة النتائج - بعد احتساب مدة خدمة المؤمّن عليه - تعتمد على صحة البيانات المدخلة، وأن النتائج تبقى مبدئية إلى حين التأكد منها بشكل قانوني، بعد دراسة ملف المؤمّن عليه من المعنيين في الهيئة.

وأضافت أن احتساب مدة خدمة المؤمّن عليه على أسس صحيحة يُمكّنه من اتخاذ القرار الصحيح بشأن نهاية خدمته. كما أن معرفة قيمة المعاش تساعده على بناء خطة التقاعد، بما يتناسب مع احتياجاته ومتطلبات حياته الأسرية مستقبلاً.

وتوفر الهيئة خدمة احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، من خلال حاسبة إلكترونية على موقعها، بحيث يتسنى لجهات العمل، أو المؤمّن عليهم، معرفة قيمة المعاش أو المكافأة.

وقالت الهيئة إنها تعمل على نشر ثقافة استخدام الخدمة الإلكترونية بين الفئات المستفيدة، لتعزيز فرص التنمية المستدامة في المجتمع، لأن زيادة الاعتماد عليها في إنجاز المعاملات تؤدي إلى تحسين جودة الحياة بالنسبة للمتعاملين، إذ توفر الكلفة التي يتطلبها إنجاز الخدمة بطرق تقليدية.

وذكرت أنها ركزت في بداية مشروع التحوّل الذكي، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، على إطلاق الخدمات ذات الأولوية للمتعاملين، وقد شملت سبع خدمات. وكان الهدف منها تسريع إنجاز المعاملات التي ترتبط بالواقع المعيشي لهذه الفئات، بناءً على التوجيهات الحكومية.

وقد تمت أتمتة هذه الخدمات بالكامل، وأصبحت تقاس من خلال مؤشرات محدّدة تستهدف تقييم جودتها، وتطويرها عند اللزوم.

وأضافت الهيئة أن أولى هذه الخدمات كانت خدمة صرف المستحقات التأمينية، بحيث تضمن الهيئة عدم بقاء المؤمّن عليه أو المتقاعد من دون تغطية مالية بعد انتهاء الخدمة لمدة طويلة، لذلك عملت على إنجاز معاملة نهاية الخدمة خلال 14 يوم عمل، تقلصت لاحقاً إلى 10 أيام.

وأوضحت أنها سعت إلى استحداث خدمة إلكترونية تسمح للمتقاعدين والمستحقين بطلب شهادة «لمن يهمه الأمر» إلكترونياً في أي وقت خلال 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، حتى في الإجازات الرسمية، ومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها، بالنسبة للعاملين في الخارج.

وأطلقت الهيئة خدمة تدريب وتعريف أصحاب العمل بالإجراءات والقوانين، حيث يمكن التسجيل لطلب ورش العمل، ويتوافر ثلاثة أنواع من التدريب هي: التوعية بقانون المعاشات، والتدريب على الخدمات الإلكترونية، والتدريب الإلكتروني.

كما وفرت صفحة خدمات المتقاعدين أو المستحقين، ويتعين على المتقاعد أو المستحق تأكيد صحة البيانات والمستندات التي تطلب منه خلال عملية التحديث، وتحمّل المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات.

وقالت الهيئة إن تسجيل المؤمّن عليه لدى الهيئة يعدّ إلزامياً متى توافرت شروط التسجيل، ويتوجب على صاحب العمل المشمول بقانون المعاشات التسجيل عن الموظف الجديد لديه خلال شهر من تاريخ العمل.

وتوفر الهيئة خدمات مثل تسجيل جهة العمل، وتسجيل المؤمّن عليهم ضمن نظام مد الحماية التأمينية، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وطلب تعديل رقم حساب بنكي، وطلب زيارة، وخدمة الشكاوى والمقترحات والاستفسارات، وخدمة زوار، إضافة إلى خدمات إجرائية أخرى.

على المتقاعد أو المستحق تأكيد صحة البيانات التي تطلب منه خلال عملية التحديث.