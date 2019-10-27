محمد بن راشد: «إكسبو 2020» يحظى بمتابعة قيادة الدولة

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس الاتحاد السويسري، أولي ماورر، الذي يزور البلاد، والوفد المرافق له.

وقد رحب سموّه بالرئيس الضيف، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، منوّهاً سموّه بأهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، على مختلف الصعد، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حديثه مع أولي ماورر، بالدعم السويسري، وتصويت بلاده المبكر لمصلحة استضافة دبي لـ«إكسبو 2020»، مؤكداً أن «هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة، وتوجيه دائم من قيادة دولة الإمارات، رئيساً وحكومة ومؤسسات، كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الإمارات وفى رحاب مدينة دبي».

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السويسري عن سعادته بمشاركة بلاده في جناح مهم في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أنه سيشارك - خلال زيارته للدولة - مع وفد اقتصادي سويسري كبير، يمثل القطاعين العام والخاص، في وضع حجر الأساس للجناح السويسري بموقع «إكسبو» في دبي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات في كل من الإمارات وسويسرا، خصوصاً في قطاع المال والأعمال، فيما أبدى أولي ماورر ثقته باقتصاد الإمارات، وحرص المؤسسات والمصارف السويسرية على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

ونوّه خلال تناوله وجهات النظر مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حول التطوّرات الدولية والإقليمية، بحكمة قيادة دولة الإمارات، وسياستها المتوازنة، والداعمة لمساعي السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«إكسبو 2020 دبي»، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، محمد بن إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، والسفير السويسري لدى الدولة، ماسيمو بادجي.