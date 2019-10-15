«محمد بن راشد لإعداد القادة» يؤهل كوادر وطنية بمعايير عالمية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أطلق مركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج «الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية»، لتأهيل قيادات إماراتية قادرة على العمل مع كبرى الشركات العالمية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعداد قيادات إماراتية بمعايير عالمية، تستطيع العمل ضمن بيئة الأعمال العالمية.

ويهدف البرنامج في دورته الأولى إلى تمكين منتسبيه بخبرات نوعية تؤهلهم لمختلف المواقع القيادية ضمن الشركات العالمية، والاطلاع على أبرز الممارسات العالمية المتميزة، وخوض تجارب عملية جديدة، وصولاً إلى تعريف العالم بنموذج القيادات الإماراتية عالية التأهيل، وإبرازها دولياً في مختلف الميادين.

ويبدأ البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى في العاشر من أكتوبر 2019 ولمدة ستة أشهر، يتعرّف خلالها المتدربون على نماذج مختلفة وممارسات عالمية متنوعة في مجال الإدارة والقيادة في بيئات عمل مختلفة، إلى جانب العمل مع كوادر متنوعة من خلفيات ثقافية مختلفة.

يتواصل بعدها البرنامج في مرحلته الثانية، وهي مرحلة الانتداب الخارجي، لستة أشهر أخرى، تخوض خلالها مجموعة المنتسبين الذين تم اختيارهم للسفر إلى الخارج تجربة الانتداب الدولي في شركات عالمية متنوعة من أجل تبادل المعارف والخبرات، وتحقيق المنفعة المشتركة لكل من المتدرب والجهة الدولية، والاطلاع على أبرز المدارس في مجال القيادة، والتعرف إلى أهم الخبرات المؤسسية، والعمل ضمن بيئات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية.

ويعمل البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع مراكز أبحاث ودراسات عالمية متخصصة في مجال إعداد القادة، مع موجهين عالميين من مختلف التخصصات لمواكبة تقدم منتسبي البرنامج وإرشادهم خلال فترة التدريب لأفضل الممارسات القيادية العالمية.

ويشتغل المتدربون خلال مدة البرنامج على مشروعين رئيسين، أولهما محلي تطويري في تخصصات متنوعة للارتقاء بالمشروعات والخدمات ضمن إمارة دبي، أما الثاني فهو مشروع الرحلة الدولية الذي يمنح المتدرب الفرصة لتقديم حلول مبتكرة لأحد التحديات التي تواجهها المؤسسة الدولية التي تم انتدابه إليها.

وأكد المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد العطر، على دور المركز في صقل وصناعة قياداتٍ إماراتية نوعية، تستطيع التفاعل مع بيئة الأعمال العالمية، قائلاً إن «صقل الكفاءات المحلية، وإبرازها دولياً في مختلف المجالات، أبرز ما نطمح إليه من خلال برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية، وهو ما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تأهيل قيادات تحقق معايير المواطنة العالمية».

وقال مدير المركز، عبدالله الرميثي، إن البرامج تهدف إلى إعداد قيادات إماراتية متميزة، تمتلك القدرة على التفكير الريادي والاستشراف الاستراتيجي، وتحقيق التميّز في جميع المواقع والاختصاصات.

بدورها، أفادت مدير برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية، لميا الغفلي، بأن الدورة الأولى من البرنامج يشارك فيها 30 منتسباً، ينتمون لـ19 جهة من قطاعات مختلفة، سيشاركون في مجموعة من ورش العمل والدورات الميدانية وفق مساقٍ أكاديمي تم تطويره بالتعاون مع شركاءٍ عالميين، ووفق منظومة محمد بن راشد للقيادة، ليتم انتدابهم بعد ستة أشهر إلى مجموعة من الشركات العالمية في القطاعات التي ينتمون إليها، بما سيعزز من قدراتهم، ويصقل مهاراتهم، ويبرزها دولياً.

30 منتسباً من 19 جهة يشاركون في الدورة الأولى من البرنامج.