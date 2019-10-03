"أبوظبي للتقاعد" يستعرض خدماته الذكية في "جيتكس 2019"

المصدر: الإمارات اليوم- أبوظبي

يشارك صندوق أبوظبي للتقاعد في أسبوع "جيتكس للتقنية 2019" والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري وذلك ضمن جناح حكومة أبوظبي والذي سيضم 32 جهة حكومية و9 شركات من القطاع الخاص ويستعرض 70 مبادرة جديدة تمثل أهم محاور أجندة حكومة أبوظبي الرقمية.

وتأتي مشاركة الصندوق في المعرض في إطار تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للابتكار وتماشياً مع خطة الصندوق الاستراتيجية والتي تهدف إلى الوصول إلى الريادة عالمياً في تقديم خدمات التقاعد من خلال ابتكار مشروعات تقدم حلول سريعة و فعالة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترتقي بتجربة المتعاملين.

وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام الصندوق، إن مشاركة الصندوق في جيتكس 2019 يأتي تماشياً مع أجندة حكومة أبوظبي الرقمية الهادفة إلى توفير جيل جديد من الخدمات الحكومية وتبني أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم الأعمال وتؤدي لإحداث نقلة نوعية وشاملة لتقديم تجربة فريدة للمتعاملين تضمن سعادتهم.

وأشار الحمادي إلى أن جيتكس 2019 يعد فرصة مثالية لإبراز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وسعيها إلى تحقيق التكامل وبناء آليات مستدامة تعزز من القيمة المضافة للمبادرات الحكومية من خلال التقنيات الرقمية المبتكرة لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المعرض هذا العام يعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ،ويفتح آفاق مستقبلية جديدة لتسهيل عملية التحول الرقمي وتأمين فرص استثمارية ضخمة للشركات العاملة في القطاع الخاص مما يعزز من مكانة أبوظبي الريادية كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار .

وأوضح الحمادي أن المشاركة في المعرض ستتيح الفرصة للصندوق لتسليط الضوء على المشروعات والخدمات الذكية التي يقدمها لخدمة المتعاملين ورفع نسبة رضاهم بالإضافة إلى استعراض الطرق المبتكرة التي يتبناها لرفع نسبة الوعي حول نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى مشاركة الصندوق ستكون متميزة وستوفر فرصة للتفاعل مع المتعاملين وتوعيتهم بشكل مباشر حول نظم التقاعد وتعريفهم بآلية العمل في الصندوق والدور الحيوي الذي يقوم به في حفظ حقوق المواطنين وتامين مستقبل أسرهم وأولادهم.

وأكد الحمادي على التزام الصندوق بالخطة الرقمية الطموحة التي تتبناها حكومة أبوظبي والتي تهدف إلى ضمان سعادة المواطنين ورفع جودة حياتهم، وذلك من خلال تبني المبادرات والمشروعات الجديدة والمبتكرة، لافتاً إلى نجاح الصندوق في التحول الرقمي في تقديم الخدمات بما يقارب 100 % لاسيما وانه يقدم 21 خدمة ذكية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.