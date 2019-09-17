إطلاق «موقف أصحاب الهمم وكبار المواطنين» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق «فريق شباب همة»، في بلدية مدينة أبوظبي، مبادرة مجتمعية متميزة تحت عنوان «موقف أصحاب الهمم وكبار المواطنين»، حيث تم تخصيص موقف أمام بوابة رقم (1)، الواقع على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في المبنى الرئيس.

وتقدم هذه الخدمات عبر التواصل المرئي والصوتي، من خلال قاعة كبار المواطنين، وإسعاد المتعاملين دون الحاجة إلى دخول المبنى.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة رسمياً بالتزامن مع احتفاء البلدية باليوم الدولي للغة الإشارة، الذي يصادف 23 سبتمبر 2019.

ويدعو فريق شباب همة أصحاب الهمم وكبار المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى أهمية الدخول عبر البوابة رقم (1)، واتباع اللوحات الإرشادية.