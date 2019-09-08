«القيادات الإعلامية العربية الشابة» ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة فعالياته، أمس، في دبي، ويواصل مناقشاته حول واقع الإعلام العربي وتمكين شباب الإعلاميين، بمشاركة خبراء إعلام ومؤسسات وأكاديميات إعلامية، في أبوظبي، اعتباراً من اليوم وحتى 15 من الشهر الجاري.

وسيُفتتح اليوم الأول من البرنامج في أبوظبي بجلسات خاصة مع كل من وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عن دور الشباب ومسؤوليتهم تجاه مهنة الإعلام، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي وtwofour 54، مريم المهيري، التي ستحدث المشاركين عن قوة الكلمة والمحتوى وتأثيرهما.