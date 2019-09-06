الطقس «ضبابي رطب» والحرارة إلى انخفاض

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شرقية وشمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بسرعة 15 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيصبح غائماً جزئياً خصوصاً شمالاً، ورطباً على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً آخر الليل على البحر، فيما تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج، ثم يضطرب تدريجياً غربا آخر الليل في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الأحد المقبل، أفاد المركز بأنه سيكون رطباً صباحاً، وغائماً جزئياً خاصة غرباً، ومغبراً أحياناً، منوهاً إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق نهاراً، وتراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين المقبل، غائماً جزئياً، ومغبراً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً آخر طفيفاً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق نهاراً، تراوح سرعتها من 20 إلى 35 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي خاصة غرباً وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وبحسب المركز فإن شهر سبتمبر الجاري يعد أخر أشهر الصيف، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تبدأ خلاله في الانخفاض التدريجي، خصوصاً أثناء الليل.

ولفت المركز إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وذكر المركز أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف تدريجياً، مع استمرار تعرض البلاد أحياناً لموجات حارة وجافة نتيجة لتكون منخفضات حرارية صحراوية وسط الجزيرة العربية، يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، لكن بمعدل تكرار أقل مقارنة بالشهرين السابقين.

- «الأرصاد»: الخريف يبدأ

فلكياً 23 سبتمبر.