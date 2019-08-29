مجانية المواقف وإغلاق مراكز إسعاد المتعاملين خلال عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف السطحية يوم 1 محرم 1441 هـ وبما يوافق ذلك من تاريخ ميلادي، إلى الساعة 7:59 من صباح اليوم التالي وفي ذات السياق، ينوه المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات، بالإضافة إلى ذلك يتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين خلال الإجازة.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام، فستكون خدمة الحافلات متوفرة في أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وخدمات بين المدن، حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.