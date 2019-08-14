محمد بن راشـد: جاهزون لتنظيــــــم أفضل دورة في تاريخ «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نحن جاهزون لتنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض إكسبو الذي تنظمه دبي، وينطلق في أكتوبر من العام المقبل، بمشاركة نحو 195 دولة، وهو الحدث الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للمرة الأولى».

وكتب سموّه، في تغريدة على «تويتر»: «450 يوماً تفصلنا عن إكسبو.. 190 دولة تشارك بأجنحة تحلّق بالعالم لمستقبل أفضل.. حدث تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للمرة الأولى».

وأضاف سموّه: «نحن جاهزون.. ووعدنا أن تكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تفقّد سير العمل في مشروعات البنية التحتية لـ«إكسبو 2020 دبي»، الذي ينطلق في أكتوبر من العام المقبل، بمشاركة 190 دولة تمثل قارات العالم، وأبدى سموّه ارتياحه لما تم إنجازه حتى الآن من مشروعات، معتبراً سموّه أن «إكسبو» منصّة حضارية عالمية لجميع الدول.

وزار سموّه، قبل ظهر أمس، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، مكتب «إكسبو 2020» في منطقة دبي الجنوب، واستقبلت سموّه وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وعدد من كبار الموظفين.

واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى إيجاز حول ما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية الخاصة بـ«إكسبو 2020»، والبرامج والخطط التوعوية والترويجية، التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض العالمي، الذي تستضيفه الدولة العام المقبل، حيث سيكون الحدث العالمي الأبرز، نظراً إلى عدد الدول المشاركة، وعدد الزوّار المتوقع أن يؤموه، والذي يتوقع أن يفوق 25 مليون زائر من داخل الدولة وخارجها.

وتناول شرح الهاشمي النماذج التي اعتمدتها الدول المشاركة في المعرض لأجنحتها، بما فيها جناح دولة الإمارات، والطراز المعماري الذي يعكس حضارة وتراث كل دولة.

وأشارت الهاشمي إلى أن مكتب «إكسبو» نفذ حملات ترويجية لمعرض «إكسبو»، للتعريف بأهدافه ومشاركاته وفعالياته، خصوصاً في أوساط طلبة الجامعات والمدارس ومختلف المواقع العامة والتجمعات، مثل الحدائق والمتنزهات، وغيرها على مستوى الدولة، وفي بعض الدول المجاورة.

وتفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المواقع الإنشائية في منطقة المعرض، وتوقف سموّه عند جناح دولة الإمارات، الذي صمم بطريقة هندسية وفنية تجعل منه أيقونة إبهار وإبداع تبهر الزوّار وتسرهم.

وأبدى سموّه ارتياحه لما تم إنجازه من مشروعات «إكسبو 2020»، وأثنى سموّه على جهود فريق العمل من شباب وشابات الوطن، وعلى رأسهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي، التي تتابع كل التفاصيل الكبيرة لإنجاح الحدث العالمي.

وشدّد سموّه على ضرورة إخراج المعرض العالمي بصورة مشرّفة لدولة الإمارات وشعبها وللعرب أجمعين، معتبراً سموّه أن معرض «إكسبو دبي 2020» منصّة حضارية عالمية لجميع الدول دون استثناء، تستعرض من خلاله كل دولة ثقافاتها وتراثها وتاريخها ومنتجاتها الوطنية أمام الزوّار من مختلف جنسيات العالم وثقافاتهم ومشاربهم.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته وتفاؤله بنجاح الحدث بهمة شباب الوطن وكوادره المدرّبة والمؤهلة، القادرة على تشغيل وإدارة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية والسياحية والتجارية الدولية هنا على أرض الإمارات.

وطالب سموّه جميع الجهات المعنية في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، بتكثيف جهودها والعمل دون كلل أو ملل لإنجاح المعرض، وإبرازه ملتقى ثقافياً وإنسانياً وسياحياً عالمياً.

وختم سموّه، قائلاً: «ما من أحد منا إلا يشرئب إلى الفلاح، وبياض الوجه والنجاح»، مضيفاً: «ما تحصل عليه دون جهد، تفقده دون ندم».

نائب رئيس الدولة:

• «ضرورة إخراج المعرض العالمي بصورة مشرّفة لدولة الإمارات وشعبها وللعرب».

• «(إكسبو) منصّة حضارية عالمية لجميع الدول».

• «ما تحصل عليه دون جهد تفقده دون ندم».