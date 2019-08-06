مواطن ينقذ أسرته من حريق

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أنقذ مواطن أفراد أسرته المكونة من ستة أشخاص من حريق شب في منزلهم بإمارة الفجيرة، إذ حرص في وقت سابق على تركيب أجهزة استشعار الدخان، الأمر الذي ساعده على الانتباه مبكراً لوقوع حريق، وإخلاء المنزل في وقت سريع قبل أن يتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وكان منزل المواطن علي النعيمي في منطقة مضب بإمارة الفجيرة تعرض لحادث حريق، حيث استشعر كاشف الدخان اندلاع الحريق، وأطلق صافرة إنذار أتاحت وقتاً كافياً لأفراد الأسرة للنجاة بأرواحهم وإنقاذ ممتلكاتهم.

وكرّم مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني برأس الخيمة قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، العميد محمد عبدالله الزعابي، المواطن لوعيه وتنفيذه نصائح وإرشادات وزارة الداخلية والدفاع المدني بتركيب أنظمة الحريق وأجهزة الإنذار المبكر في منزله، والتي كان لها الدور الحيوي والحاسم في حماية أفراد عائلته.

وأكد الزعابي أن القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها الإقليمية تحرص على توفير مختلف مستلزمات الوقاية والسلامة لحماية الأرواح وسلامة الممتلكات، وترسيخ الطمأنينة والسلامة في مجتمع الإمارات، من أهمها كواشف الدخان التي تعد من أهم معايير الوقاية والسلامة في المنشآت والمباني، إذ إن سرعة اكتشاف الحريق وسرعة التدخل يسهمان بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات.

وثمن الزعابي جهود علي النعيمي في حماية أفراد أسرته من خطر الحريق، مؤكداً أن وعي أفراد المجتمع وإدراكهم للأخطار المحيطة بهم من الطرق المهمة في ترسيخ مفهوم الثقافة الوقائية، والحد من وقوع الحوادث ونتائجها المؤسفة.