12 جهة وشركة عالمية تعلن مشروعات مستقبلية في دبي

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختيار مجموعة من الشركات العالمية للعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، بالتعاون مع ثلاث جهات مشاركة ضمن المرحلة الأولى من الدورة السادسة لمسرعات دبي المستقبل.

وذكرت المؤسسة أن هذه المرحلة تشمل اختيار تسع شركات من مختلف أنحاء العالم، نجحت في إيجاد حلول مبتكرة لمجموعة متنوعة من التحديات التي أطلقتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و«اتصالات» في مختلف القطاعات، مثل الخدمات الأمنية، والنقل، وخدمة العملاء، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وغيرها.

وأكد المدير التنفيذي لتصميم ومنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، سعيد الفلاسي، أن هذا التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يشكل خطوة في مسيرة تسريع الإنجازات وتنفيذ المشروعات المبتكرة، ما يؤكد نجاح دبي في تقديم تجربة متكاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات سباقة تلبي مختلف المتطلبات الحالية والمقبلة وفق أعلى المعايير.

وتشمل قائمة الشركات التي تم اعتماد مشروعاتها ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، شركة نايان، التي ستعمل مع شرطة دبي على مراقبة المخالفات المرورية بحلول التعهيد الجماعي لجمع البيانات من الطرق، ومعالجتها، وتقييمها، وتزويد السائقين بمعلومات حول الطرق التي سيسيرون عليها.

كما ستتعاون شرطة دبي مع شركة سبيس إيمجينغ، التي تقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات تراوح بين جمع الصور ومعالجتها وتوفير حلول قواعد البيانات والبرامج الحاسوبية المتخصصة والمتطورة، بهدف توفير حلول استباقية للجوانب الأمنية.

وستعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع شركة بيم كار، لتطوير تقنيات مستقبلية تساعد في تقليل الوقت والكلفة المرتبطة ببناء وصيانة البنية التحتية للطرق ووسائل التنقل.

كما ستتعاون مع شركة كوانتستامب، المتخصصة في الحلول الأمنية الذكية، لتطوير مستويات الأداء والرصد والتنفيذ.

وأعلنت اتصالات عن تعاونها مع خمس شركات عالمية، بما فيها شركة إلموديس، المتخصصة في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتشغيل الآلات الصناعية بالطاقة الكهربائية، من خلال تقديم حلول شاملة تمكّن المصنعين والمستخدمين النهائيين من مراقبة أداء أجهزتهم عن بُعد.

وتسعى «اتصالات» من خلال تعاونها مع شركتي اوبن ليدجر، وأوديس لابس، إلى توظيف حلول الـ«بلوك تشين» وإنترنت الأشياء لتطوير حلول إدارة الموظفين، وكفاءة العمليات التشغيلية، ومستوى الخدمات التي تقدمها.

وسيتم العمل أيضاً مع شركة كويرا، المتخصصة في مجال توفير حلول البرمجيات الرائدة لشركات إدارة الثروات الخارجية، وشركة آبيكيو، الرائدة في تطوير الحلول السحابية وإدارة البنية التحتية، وتحسين جوانب إدارة المخاطر والامتثال.

30 شركة ناشئة وطنية وعالمية

تشهد الدورة السادسة لمسرعات دبي المستقبل مشاركة 30 شركة ناشئة وطنية وعالمية من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا والدنمارك وبولندا وفنلندا وفرنسا والهند وتشيلي واليابان وسنغافورة وسريلانكا والسويد وأوكرانيا.

وستعمل الشركات على إيجاد حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات التي أطلقتها أخيراً سبع جهات حكومية في دبي.

ويقدم برنامج مسرعات دبي المستقبل فرصة مثالية للعمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاعاتها وتقديم نماذج مبتكرة يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى خدماته. ويجمع البرنامج بين الشركات والجهات الحكومية في دبي لاستكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها لإيجاد حلول لمختلف التحديات والخدمات.