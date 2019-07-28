11 شرطاً لإصدار رخص «منازل بارجيل» في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

اعتمدت بلدية رأس الخيمة 11 شرطاً للموافقة على إنشاء منازل بارجيل، مقابل الحصول على خصم يراوح ما بين 10 و100% على الرسوم النهائية، حسب أسبقية إصدار رخصة البناء.

وقال مدير عام البلدية، منذر بن شكر الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «صنفت البلدية منازل بارجيل إلى ثلاثة أنواع، هي الفيلا الخاصة للمواطنين، والفيلا الاستثمارية، والفيلا التي تنشئها الدولة. وحدّدت ستة شروط للحصول على رخصة بارجيل للمواطنين لإنشاء الفيلا السكنية، هي إنشاء العزل الحراري لغلاف المبنى الخارجي، وعمل حسابات حمل التبريد لتثبيت أجهزة تبريد حسب الحاجة الفعلية، واستخدام أجهزة ومعدات المنافع الصحية بكفاءة عالية، وفصل مخلفات البناء (أثناء التنفيذ)، وفصل المخلفات التشغيلية بعد إنجاز الفيلا، وزيادة محدودة في كلفة الإنشاء (لا تتجاوز 5%)، مع الأخذ في الاعتبار التوفير في كلفة أجهزة التبريد من خلال استخدام أجهزة بقدرات أقل من مثيلاتها في الفلل العادية، بسبب وجود العزل الحراري العالي».

وأكد الزعابي توحيد اشتراطات «رخص بارجيل» الفيلا الاستثمارية، والفيلا التي تنشئها الدولة، إذ «يتطلب الترخيص 11 شرطاً، تشمل الشروط الستة السابقة، إضافة إلى خمسة اشتراطات جديدة، هي استخدام أجهزة إنارة عالية الكفاءة، واستخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة المتجددة، وتهيئة منطقة شمسية تسمح بتثبيت الألواح الشمسية مستقبلاً لتوليد الطاقة الكهربائية، وفحص تسريب الهواء قبل إصدار شهادة الإنجاز، وتطبيق مواصفات أصباغ الجدران والسقوف الداخلية».

وأضاف الزعابي أن البلدية وضعت استثناءات لإصدار «رخص بارجيل»، لتشجيع المواطنين وشركات الاستثمار العقارية على إنشاء منازل بارجيل في رأس الخيمة، لافتاً إلى إقرار حوافز مالية لأصحاب المشروعات التي تتبنى تطبيق اشتراطات بارجيل خلال فترة التطبيق الاختياري، موضحاً أن تطبيق لائحة بارجيل تتم اختيارياً لمدة سنة، تنتهي في 29 يناير 2020 يتبعها التطبيق الإلزامي للشروط.

و«البرجيل» كلمة تعني مسرب الريح أو ملقط الهواء، وهو عبارة عن برج طويل مستطيل الشكل، يشبه نوعاً من أبراج الأجراس الإيطالية، وله فتحات في كل جانب ليمسك بأي نسيم يهب، أياً كان اتجاهه، ويتصل البرجيل بغرفة أسفله، مما يجعله يعمل كمروحة فيوفّر حركة الريح ويلطف الجو داخل المنزل.