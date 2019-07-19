"الأرصاد": سحب ركامية وفرص لسقوط أمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، استمرار فرص تكون السحب الركامية غداً بعد الظهر شرقاً وجنوباً، على أن يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، على أن يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غربا، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن يكون الطقس بعد غداً الأحد، غائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.