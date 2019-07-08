ربط 63 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 63 جهة، منها سبع حكومات محلية و56 جهة اتحادية، في خطوة تعكس مدى التطور الذي شهدته هذه المنصة الرائدة التي جرى إطلاقها قبل نحو ثلاث سنوات.

ويوفر المشروع، الذي يأتي في إطار خطة الحكومة الذكية للتحول الإلكتروني، وصولاً آمناً وسلساً إلى جميع الجهات الاتحادية، التي تستطيع بذلك التواصل في ما بينها من خلال شبكة خاصة مشفرة.

كما يسهم المشروع في تقديم الخدمات بين الجهات ضمن بيئة إلكترونية آمنة، ما يحقق الهدف المتمثل في دعم جهود تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية. ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة.

كما يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين بتسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم عبر قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفاعلة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بدأت العمل على مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» منذ نهاية شهر يوليو من عام 2016، بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات أحد مشروعات الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأية مشاريع مماثلة.

وانطلق المشروع بمرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها ست جهات، هي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأسهم المشروع خلال المرحلة التجريبية في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع. وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57831 زيارة للمتعاملين سنوياً، إضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفاً.\