تسليم الدفعة الثالثة من «المبرمج المواطن» شهاداتها بـ «بلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، أمس، بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب «المبرمج المواطن لعام 2019»، وتتويج الفائزين في «مسابقة الهاكاثون» في برمجة الألعاب والتطبيقات والذكاء الاصطناعي و«الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء»، وذلك برعاية وحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم.

وتفرّد حفل التخريج بتسليم الشهادات باستخدام تقنية «بلوك تشين»، في خطوة هي الأولى من نوعها إقليمياً، لجمعية ذات نفع عام، وذلك استكمالاً لإنجازاتها السبّاقة، بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في إطار دعم «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 - بلوك تشين» الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل.

حضر الحفل، الذي احتضنه الحرم الجامعي للسنة الثالثة على التوالي، تحت رعاية «تعاونية الاتحاد»، نخبة من كبار الشخصيات وصنّاع القرار، في مقدمهم رئيس مجلس إدارة «تعاونية الاتحاد بدبي»، ماجد حمد رحمة الشامسي، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية نائب رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الدكتور منصور العور، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم ببرنامج المبرمج المواطن، الذي أثبت أنه دعامة أساسية، لبناء جيل جديد من المواهب الوطنية المتمكنة معرفياً وتكنولوجياً ومهنياً من امتلاك زمام المبادرة، لترجمة رؤية القيادة في ترسيخ ريادة الإمارات، باعتبارها إحدى الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيّرات المستقبل.