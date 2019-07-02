ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة

المصدر: أم القيوين - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان ..

" بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي ) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس .

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أسرة الفقيد.

تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلون .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.