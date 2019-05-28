مؤسسة خليفة الإنسانية تتلقى دعماً من صندوق أبوظبي للتنمية

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

تسلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تبرعاً من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 100 ألف درهم، وذلك لدعم البرنامج الصحي والتعليمي للمؤسسة داخل الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية.

وقال الخوري إن هذا الدعم الذي يقدمه صندوق أبوظبي للتنمية للبرنامج التعليمي لطلبة المدراس والجامعات والبرنامج الصحي من خلال مبادرة "زرعت بسمة" العلاجية يأتي إمتداداً لمسيرة خير بدأها الصندوق مع مؤسسة خليفة الإنسانية منذ سنوات.

وأضاف "نحن اليوم في نشعر بالفخر بشراكاتنا الإنسانية مع المؤسسات الوطنية، الأمر الذي يدفعنا لتقديم المزيد من العطاء ومد يد العون والمساعدة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وأوضح الخوري "أن تعاوننا اليوم مع صندوق أبوظبي للتنمية يأتي ضمن سلسلة من الشراكات المجتمعية التي قامت بها المؤسسة خلال الأعوام السابقة، حيث حرصنا على توسيع خطط المؤسسة الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية لتغطي كافة الشرائح من خلال الشراكة مع المؤسسات الوطنية.