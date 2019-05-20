محمد بن زايد يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات ومالي

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع والتي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون المشترك بين البلدين.

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة .. اتفاقية للتعاون الاقتصادي و التجاري و الفني وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري وقعها رئيس الوزراء وزير المالية والصناعة محمد بن أحمد البواردي و مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي وقعتها وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي ومذكرة الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضي ووقعها من جانب الامارات رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس.. فيما وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب جمهورية مالي رئيس الوزراء وزير المالية والصناعة الدكتور بوبو سيسي.

ومن المتوقع أن يسهم الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب إلى جانب توفير إطار مالي و فني لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي التي تستهدف نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.