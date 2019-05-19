خليفة بن زايد يصدر قانونا بإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة .

ونص القانون على أن يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة الصحة.

ويهدف المركز إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية.

ويختص المركز بجمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها وتسجيل مقدمي الخدمات الفنية وكافة المختصين في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من الدائرة، وضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة وفقا لمتطلبات النظام.

كما سيعمل المركز على وضع برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع القدرات في مجال الصحة العامة والصحة الوقائية، وإعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التوعية والتثقيف ذات العلاقة بالصحة العامة والصحة الوقائية، ووضع وتنفيذ وتطوير البرامج المتعلقة بحماية صحة العاملين والوقاية من الأمراض والتأهيل للرجوع للعمل.

ويختص المركز في إجراء المسوحات ووضع أنظمة لجمع البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالصحة العامة والصحة الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع وتطوير وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالصحة العامة والصحة الوقائية وتطوير الإرتقاء بها، وتوفير التطعيمات اللازمة ووضع برامج التطعيمات والإعلان عنها، والعمل كنظام إنذار مبكر للصحة العامة والصحة الوقائية، وتشجيع وتعزيز أنماط وسلوكيات الحياة الصحية لسكان الإمارة.