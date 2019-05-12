«قضاء أبوظبي» تعيّن قاضيين أميركيين في المحاكم التجارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تعيين القاضيين الأميركيين أوران وايتنج، والقاضية كولين ماري اوتول، للعمل في محاكم أبوظبي التجارية، حيث سيعمل القاضيان الجديدان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية، للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك في أول تفعيل لنص المادة «30 مكرر»، من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية رقم 10 لسنة 2017، التي تجيز تشكيل دوائر مختلطة تتضمن عنصر خبرة أجنبية للفصل في الدعاوى الكلية.

وأكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الرامية نحو ترسيخ مكانة النظام القضائي لإمارة أبوظبي كمحاكم عالمية المستوى، ناطقة باللغة الانجليزية وتعمل على توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة، لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وهو ما يصبّ في تطوير مرفق القضاء في الإمارة تماشياً مع خطة «أبوظبي 2021». وأضاف: «جاءت تلك الخطوة بعد شهور من إطلاق مبادرة اعتماد اللغة الإنجليزية في المحاكم من أجل الإسهام في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية».