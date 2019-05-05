بدء محاكمة عصابة السطو المسلح على محل الصرافة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة عصابة مكونة من ستة أشخاص (من جنسية إفريقية)، بتهمة السطو المسلح على محل الأنصاري للصرافة في منطقة التعاون. وقررت تأجيل جلسة مواجهة المتهمين بما نسب إليهم، إلى تاريخ 20 مايو الجاري. وكان المتهمون تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 2.3 مليون درهم من عملات عربية وأجنبية مختلفة بعد تهديد الموظفين، والهروب من المكان، إلا أن الفرق الأمنية استطاعت استعادة المبالغ المالية، وإفشال خطتهم للفرار بها إلى خارج الدولة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20 مارس الماضي، إذ تلقت شرطة الشارقة بلاغاً قبيل منتصف الليل يفيد بوقوع سطو وسرقة 2.3 ميون درهم من محل صرافة، فانتقلت الفرق الأمنية إلى الموقع، وتبين أن المتهمين دخلوا إلى المحل ليلاً، قبل إغلاقه بدقائق، وهددوا الموظفين، مستخدمين أسلحة بيضاء.

وشكلت الشرطة فريقاً أمنياً للبحث عن المشتبه فيهم، وملاحقتهم، والقبض عليهم، وقد تمكن الفريق من تحديد هوية اثنين من المتورطين في الجريمة ومعرفة مكانهما، والقبض عليهما. وخلال التحقيق معهما اعترفا بالتورط في اقتحام المحل وسرقته بالاشتراك مع ثلاثة آخرين من جنسيتهم. وتوصل الفريق إلى معلومات تفيد بتوجه اثنين من المشتبه بهم إلى رأس الخيمة، وتمكن، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، من ضبطهما، فيما ضبط المشتبه به الخامس في الشارقة، ولايزال البحث عن المتهم الأخير جارياً. واعترف المتهمون، خلال التحقيق معهم، بمشاركتهم في سرقة المحل والاستيلاء على المبالغ المحددة، التي تمكن الفريق من استعادة معظمها. وتبين أن ثلاثة من المتهمين يقيمون في الدولة، في حين يحمل اثنان منهم تأشيرات زيارة.

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مليون درهم من عملات مختلفة تمكّن المتهمون من الاستيلاء عليها.