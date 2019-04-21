المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، 4 مراحل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدة أنه لا يجوز حرمان الموظف منها إلّا في حالة صدور عقوبة تأديبية من جهة العمل جرّاء مخالفة ارتكبها الموظف، على ألّا يقتطع أكثر من ربع قيمتها

وذكرت الهيئة – في حملة توعوية أطلقتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – أن أول المراحل، تأتي عند انتهاء السنة الأولى من الخدمة، والتي تمثل الحد الأدنى من مدد الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه المكافأة، والثانية لمن أتموا 5 سنوات من الخدمة، إذ يستحقوا المكافأة بواقع شهراً ونصف الشهر عن كل سنة من راتب حساب المكافأة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد قضاء المؤمن عليه 10 سنوات خدمة، يرتفع حساب المكافأة إلى شهرين عن كل سنة، بينما من تخطى الـ 10 سنوات، يستحق مكافأة بقيمة 3 شهور عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشر الأولى.

وذكرت الهيئة – في سلسلة التغريدات التوعوية - أن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف للمؤمّن عليهم عند غياب شروط استحقاق المعاش التقاعدي، فور انتهاء خدماتهم، متى بلغت مدة الاشتراكات في التأمين عاماً كاملاً فأكثر، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، موضحة أن قيمة المكافأة للمؤمّن عليه، تُصرف بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك المؤمّن عليهم، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، (المقصود بالراتب هنا، هو راتب حساب المعاش، ويؤخذ بالمتوسط لآخر ثلاث سنوات عمل).

وأشارت إلى أنه يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أن يكون المؤمّن عليه من مواطني الدولة، وأن يكون مسجلاً من قبل جهة عمله لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألّا تقل مدة اشتراكه في الهيئة عن سنة، مؤكدة أنه في حال وفاة المؤمّن عليه تُؤدّىَ المكافأة المستحقة عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه من الورثة، وفقاً للأحكام المقررة في القانون بالنسبة للمعاش، وطبقاً للتوزيع الوارد به، وإذا لم يكن هناك ورثة مستحقين عن المؤمّن عليه المتوفي، يتم توزيع هذه المكافأة حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

ولفتت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس راتب حساب المعاش الذي يتم احتسابه للقطاع الحكومي، من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات من الخدمة، بينما للقطاع الخاص، يتم احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر خمس سنوات من الخدمة.