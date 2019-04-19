افتتاح «حي التسامح» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مشروع «حي التسامح» الذي نفّذته المؤسسة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وثمّن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بتسليم المساكن الجديدة للمواطنين، وتوفير المساكن الملائمة لهم، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، وترسيخ قيم الحياة السعيدة والكريمة.

وقال مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، راشد حمد الحمر، إن إنجاز المساكن الجديدة وتسليمها لمستحقيها يعتبر بمثابة ثمرة نجاح جديدة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة في سياق حرصها على ضمان توفير الأفضل دائماً للمواطنين.

وأوضح أن مشروع «حي التسامح» يضم 32 مسكناً، ويقع في منطقة السلمة، وتكفّل بتشييده أحد رجال الأعمال المحسنين، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتتألف جميع المساكن من طابق أرضي وأول، وتضم خمس غرف نوم، وصالة، ومجلساً، ومطبخاً.

وأعرب أصحاب المساكن الجديدة عن فرحتهم الغامرة بتسلم مساكنهم، مشيرين إلى أهمية المسكن في استقرار الأسرة والمجتمع، متوجهين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، لحرصه على توفير السكن للمواطنين أصحاب الدخل المحدود.