شرطة أبوظبي تنفّذ حملة توعية لـ 600 طالب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي حملة «يا ذا الشباب الباني»، لتعزيز القيم التربوية لدى 600 طالب وطالبة، بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية في مدينة العين.

وأفاد مدير إدارة المراكز، العميد علي سالم البادي، بأن «الحملة تتضمن ورش عمل ومحاضرات إرشادية حول أبرز القضايا الاجتماعية والمدرسية».

وأكد أهمية دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن «المرحلة التي يمر بها الشباب هي مرحلة تتميز بالنشاط والقدرة على العطاء والعمل وتحقيق الأهداف وبناء الذات».

بدوره، لفت مدير مركز الدعم الاجتماعي في العين، المقدم خالد الظاهري، إلى أهمية التواصل مع الطلبة، ومساندتهم عبر مختلف الحملات الإرشادية، مؤكداً أن الحملة تعد ضمن المبادرات التربوية التي ستستمر على مدار العام.