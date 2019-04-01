تسهيل الإجراءات لتقنين البناء غير المرخص في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت بلدية الظفرة، ممثلة بقطاع تخطيط المدن والتراخيص، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ورشة عمل لمناقشة تسهيل إجراءات تقنين وضع البناء القائم في منطقة الظفرة، من دون ترخيص بناء معتمد من البلدية.

وتناولت الورشة تحديد متطلبات تقنين وضع البناء القائم لتسهيل إجراءات واشتراطات الخدمة على المتعاملين، بما يخدم المصلحة العامة.

وتم توضيح الحالات التي يتم التقديم عليها. إضافة إلى إجراءات سير العمل في كل حالة.

وأكدت الورشة إجراء تعديلات في متطلبات الدفاع المدني، وتفعيل بعض الأنظمة الإلكترونية لتشجيع التنافسية وتخفيض متطلبات تقنين وضع المباني القائمة.