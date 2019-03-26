«الدعم الاجتماعي» بأبوظبي يشمل المواطنات المطلقات والأرامل بشروط

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يشمل المطلقات والأرامل من المواطنات اللواتي يحملن خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، شريطة انطباق شروط ومعايير البرنامج عليهن.

ويتيح البرنامج لكل رب أسرة مواطنة في أبوظبي، تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة، (بما في ذلك المطلقات والأرامل)، تقديم الطلب، وسيتم تطبيق شروط ومعايير البرنامج عليهم، وإصدار القرار المناسب.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج لا يشمل المتعثرين مالياً، ومن يعانون تراكم الديون، حيث إنه يتم النظر في البرنامج إلى إجمالي الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة من دون حساب أي استقطاعات، وبالتالي فإنه لا يشمل المتعثرين مالياً نتيجة تراكم الديون، مشيرة إلى استمرار تلقي طلبات الأسر محدودة الدخل حتى 31 مارس الجاري، وسيصرف الدعم المالي للمتقدمين من خلال هذه المرحلة في أبريل المقبل، وبأثر رجعي حتى يناير الماضي.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي مستمر ولن يتوقف مع نهاية المرحلة الأولى في 31 مارس الجاري، حيث تم إطلاق البرنامج على مراحل، حرصاً على تقديم أفضل خدمة للجمهور، لافتة إلى أن البرنامج موجه للأسرة ككل وليس لكل فرد في الأسرة على حدة، لتعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها، وتحقيق استقلالها المالي.

وأكدت الدائرة عبر موقعها أن جميع الطلبات تخضع إلى عملية تحقق ومراجعة من قبل البرنامج، لمعرفة مدى انطباق الشروط على طالب الدعم وعلى أسرته، ومن ثم إصدار القرار المناسب، كما يلتزم المستفيد أو أي فرد من أفراد أسرته القادرين على العمل بالمشاركة في برامج التمكين، ويمكن لأصحاب الطلبات التحقق من حالة الطلب، من خلال حسابهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج، لافتة إلى أن مفهوم الأسرة بالنسبة إلى البرنامج هو مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم، بالإضافة إلى المعالين الإضافيين، أو بعض أفراد هذه المجموعة الذين يقيمون في مسكن واحد أو مساكن عدة، وتجمعهم معيشة واحدة.

يذكر أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يحسب دخل الأسرة وفقاً لعدد أفرادها، إذ يحتسب المبلغ المحدد لإنفاق رب الأسرة شهرياً بـ7450 درهماً، والمبلغ المحدد للإنفاق لكل فرد في الأسرة تجاوز سن الـ14 عاماً بـ3725 درهماً، فيما حددت لكل فرد في الأسرة يقل عمره عن 14 عاماً مبلغ إنفاق قدره 2235 درهماً، وبناء على حساب عدد أفراد الأسرة وفقاً لأعمارهم، ومقارنة الناتج بالدخل الشهري، إذ سيقوم البرنامج بتعويض الأسر محدودة الدخل بالفارق.

3 مصادر للدخل

أفادت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن حساب دخل الأسرة يتم بناء على ثلاثة مصادر، تشمل الدخل الثابت والدخل غير الثابت والمنافع الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدخل الثابت يشمل حساب إجمالي دخل الأسرة المواطنة، بالنظر إلى جميع أفرادها، وفق إجمالي الراتب (الرواتب) المحصّل مقابل عمل ما، ودخل ناتج عن ترخيص تجاري أو ترخيص أعمال، ودخل ناتج عن الممتلكات المؤجرة، من خلال العوائد (توزيع حصص الأرباح)، بالإضافة إلى الفوائد على المدّخرات أو الودائع. ولفتت الدائرة، إلى أن الدخل غير الثابت يشمل مكافأة نهاية الخدمة، والهدايا النقدية، وبيع الممتلكات أو الأصول، فيما تختص المنافع الاجتماعية بمنافع الدعم الاجتماعي، ومعاشات تقاعدية، بالإضافة إلى المنح التعليمية والتدريبية.

جميع الطلبات

تخضع إلى عملية

تحقق ومراجعة

من قبل البرنامج.