«الشؤون الاستراتيجية» يناقش استراتيجية «الأوقاف» لرعاية وتأهيل القُصَّر

المصدر: دبي - وام

ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بمقر المجلس بأبراج الإمارات، استراتيجية مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لرعاية وتأهيل القصر.

كما ناقش المجلس الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتحتوي استراتيجية مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لرعاية وتأهيل القصر على ثلاثة محاور: الأول تقديم الخدمات وتوزيع المهام بين الشركاء، والمحور الثاني المتعلق بالمساعدات المالية والصرف، والمحور الثالث الخاص بجودة البيانات وتبادل المعلومات.

وسلطت الاستراتيجية الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في إدارة وتنمية أموال القصر، وبما يتماشى مع خطة دبي 2021 في محاور التمكين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم والاستقرار المادي، وتناولت الممكنات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة مثل الاستماع لآراء القصر وتسخير التكنولوجيا والتركيز على المراحل الانتقالية الفاعلة، وتدعيم الشراكات ودعم القائمين على القصر وتعزيز القوانين والسياسات ذات الصلة.

وتناولت الاستراتيجية كذلك فرص التحسين المتمثلة في تقديم الخدمات من خلال التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية والشركاء من أجل تحديد الأدوار وتوزيع المهام، وإدارة الحالات والاستفادة من خبرات الباحثين الاجتماعيين المؤهلين في الجهات الأخرى، والعمل على توحيد مصادر الدعم ومواءمتها مع خط الاستحقاق الجديد وسياسة المنافع بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع ومواءمة البيانات والتصنيفات مع الشركاء كافة لتوحيد البيانات.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات.

يأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاهية المجتمع.

3 محاور

تحتوي استراتيجية مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لرعاية وتأهيل القصر على ثلاثة محاور هي:

■تقديم الخدمات وتوزيع المهام بين الشركاء.

■المساعدات المالية والصرف.

■جودة البيانات وتبادل المعلومات.

المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية دبي.