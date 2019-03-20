مَطالب بتحديث قواعد القانون الدولي المرتبطة بالحروب

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع، أمس، عن تنظيم مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين»، يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ومشاركة شركاء الوزارة في مجتمع الأمن الوطني، ومكونات القوى الوطنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، والقانونيين وصناع السياسات والخبراء وأصحاب الاختصاص، للخروج بتوصيات لمعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية، المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في أنماط حروب القرن الـ21.

وأكد البواردي، أنه «يتوجب العمل على تحديث قواعد القانون الدولي المرتبطة بالحروب، من أجل مواكبة التطورات التي طرأت على أشكال النزاعات، وأثرت في طبيعة الحروب»، مشدداً على «أهمية وضع حدٍّ لاحتمالات اندلاع الحروب، وضرورة إدارتها وفقاً للأسس الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية، في حال نشوبها».

وأكد أن «دولة الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ وإقرار مبادئ الأمن والسلام الدوليين، وضرورة المحافظة على حقوق الإنسان»، مشدّداً في هذا الصدد على أهمية «تشجيع الحوار والتعاون الدولي، من أجل الحدِّ من نشاط الدول المزعزِعة للأمن والسلام والاستقرار، وعلى ضرورة تطوير منظومة القانون الدولي، من أجل محاكاة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ومواكبة العصر».

وأفاد المتحدث الرسمي لمؤتمر وزارة الدفاع، المستشار الدكتور إسماعيل البلوشي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن أهمية المؤتمر تأتي ضمن سياق التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، الذي قاد إلى تغيرات جذرية في أشكال الحروب وطبيعة الصراعات، ما زاد من سقف التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه منظومة القانون الدولي الإنساني، كون نتائج هذا التقدم المتسارع بدأت تظهر في العصر الحديث، وأصبحت تُحدث تأثيراً عميقاً في تغيير الأسس والمبادئ والاتجاهات، خصوصاً في مجالات الأمن والدفاع، وعليه تهدف وزارة الدفاع من هذا المؤتمر إلى مناقشة عدد من التحديات والإشكاليات التي تطرحها حروب القرن الـ21 على القانون الدولي، كمحور الحرب السيبرانية، وحروب الفضاء، واستخدام المركبات غير المأهولة، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، والحروب اللامتماثلة والهجينة، وحروب المعلومات، وذلك لفهم تداعيات تلك التحديات على الأمن والدفاع الوطني، بهدف معالجتها مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي.

وأكد البلوشي أن المؤتمر سيناقش إذا كان القانون الدولي الإنساني في شكله الحالي، ملائم ومواكب للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة للتطورات التكنولوجية التي أفرزت أجيالاً جديدة من الحروب.

3 أوراق عمل

يتضمن مؤتمر وزارة الدفاع ثلاث أوراق عمل وجلسة رئيسة، تحت عناوين «الفاعلون من غير الدول في ضوء أحكام القانون الدولي»، و«التحديات المعاصرة للقانون الدولي والإنساني وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لها»، و«قانون الحرب السيبرانية»، ومن ثم ستنطلق الجلسة الرئيسة.