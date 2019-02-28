«قضاء أبوظبي» تُلغي العطلة القضائية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً، ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية، وضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم، جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ57 الذي نظمته الدائرة، حول ملف الإنجاز السنوي لعام 2018.

وقال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، عبدالله زهران، إن مشروع إلغاء العطلة القضائية يُعد المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنه ارتكز على تحقيق رؤية الإمارة لأن تكون من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.

وتابع أن الدائرة ارتأت حاجة المتعاملين في أن يكون الكادر القضائي طوال العام القضائي، وفق المنهجية الاستراتيجية المبنية على متابعة الأداء.

من جهته، استعرض مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، الدكتور جابر الحوسني، ملخص العمل الإحصائي لعام 2018، والحلول البديلة والمحاكم والتنفيذ بمختلف درجات التقاضي، مشيراً إلى أن نسبة الفصل العام بمحاكم أبوظبي، العام الماضي، على مستوى المحاكم الثلاث بلغت 95.3%، حيث وصل معدل الفصل على مستوى محكمة النقض 96.9%، ومحاكم الاستئناف 92.4%، والمحاكم الابتدائية 95.8%.

وأضاف أن نسبة الفصل في جميع الدعاوى المحكوم فيها بجميع المحاكم خلال العام الماضي بلغت 95%، إذ بلغت في أبوظبي 95%، وفي مدينة العين 97%، وفي الظفرة 98%، لافتاً إلى أن نسبة الأحكام القطعية الابتدائية التي تم تأييدها استئنافاً وصلت 53% نسبة التأييد، و30% نسبة التعديل، و11% إلغاء، و3% عدم القبول، و3% عدم الجواز.

النظام الجديد يهدف إلى ضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام.