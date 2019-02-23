400 شاغر أمام المواطنين الباحثين عن عمل في مدينة المرفأ

المصدر: أبوظبي - وام

قالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية فريدة آل علي، إنه سيتم خلال اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل الذي سيقام الاثنين المقبل في مدينة المرفأ، عرض أكثر من 400 شاغر وظيفي لدى العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وأضافت أن الشركات المشاركة ستقوم بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة حتى الماجستير، الذين يحضرون اليوم المفتوح، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية.

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة للمشاركة والتسجيل في اليوم المفتوح، في إطار مبادرة تسريع التوطين في منطقة الظفرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توظيف 1000 مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وتدير الوزارة أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل مرحلة الإرشاد المهني والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزية المتقدم للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي، يتيح لكل باحث عن عمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية، وهي المرحلة الأخيرة.