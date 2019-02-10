"أبوظبي للمعاشات" يستعين بـ "لعبة" للتوعية بنظام التقاعد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أطلق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، الخميس الماضي، مبادرة توعوية جديدة بمناسبة شهر الابتكار، تتضمن استخدام نظام "التعليم باللعب" عبر تقنية الواقع الافتراضي، للتوعية باستراتيجية الصندوق للعام الجديد 2019-2020 ونظام التقاعد في الإمارة.

وتشمل المبادرة الجديدة – التي تم إطلاقها خلال ورشة عمل نظمها الصندوق لجهات العمل والشركاء الاستراتيجيين للصندوق، تحت عنوان "خطتنا الاستراتيجية عبر الواقع الافتراضي"- إطلاق لعبة إلكترونية تحمل اسم "جزيرة الأحلام"، تهدف إلى تعزيز الوعي بالخطة الاستراتيجية الجديدة بطريقة مبتكرة، وتعزيز الوعي بنظام التقاعد في الإمارة وأهم أهداف الصندوق خلال الفترة القادمة عبر عرض عناصر الخطة الاستراتيجية.

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم تنفيذ تجربة "التعليم باللعب"، واستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر مراحل مختلفة، بدأت الأولى بعرض الخطة الاستراتيجية على موظفي الصندوق والجهات والمؤسسات الشريكة عبر ورشة عمل "ثلاثية الأبعاد"، فيما تجرى الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع خلال الفترة المقبلة، والخاصة بالتوعية الجماهيرية بأهمية وفوائد أنظمة التقاعد، باستخدام التقنية الجديدة.

وتتضمن اللعبة الجديدة محتوي تعريفي حول أهم أهداف خطة الصندوق للسنوات المقبلة والتي سيتم من خلالها تطوير خدماته، تقدم عبر مجموعة من الأسئلة التي يجب أن يجتازها مستخدم اللعبة للوصول إلى المراحل الأخرى للعبة، وتسجيل أكبر عدد من النقاط للوصول إلى المرحلة النهائية بطريقة شيّقة ومرحة.

وتشمل قائمة الأسئلة معلومات حول محاور الخطة الاستراتيجية للصندوق، وأهدافها وأهم المعلومات حول نظام التقاعد في الإمارة، وأفضل الطرق لخدمة المتعاملين وإسعادهم، واقتراحات تحسين الخدمات التي يوفرها الصندوق.

ويأتي إطلاق التقنية الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم خدمات توعوية غير تقليدية تساهم في خدمة وإسعاد المتعاملين، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وتقنيات التصميم الرقمي للألعاب لتشجيع المستخدمين على استخدام الخدمات الحكومية بشكل أكثر فاعلية.

ويسعى الصندوق من خلال إطلاقه لعبة "جزيرة الأحلام"، إلى تحقيق عدد من الأهداف باستخدام استراتيجية "التعلّم باللعب"، أبرزها التوعية بأهداف الصندوق خلال الفترة المقبلة ، أهمية التقاعد، والتعريف ببرامج المتقاعدين والمتعاملين بشكل عام.

وأفاد مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، خلف عبد الله رحمه الحمادي، بأن إطلاق المبادرة التوعوية الجديدة يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تقديم التوعية بطرق غير تقليدية أو نمطية تساهم في تحسين ورفع نسبة الوعي لدى الموظفين وجهات العمل.

وقال الحمادي: "إن الإبداع والابتكار ركيزة أساسية وممارسة قياسية في تطوير خدماتنا لرفع كفاءة العمليات، واليوم، يخطو الصندوق خطوة جديدة في رحلته نحو التحول الذكي عبر استقطابه تقنية الواقع الافتراضي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز عمليات الصندوق وزيادة كفاءته، إضافة إلى تسريع عمليات الابتكار وتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات."

وأضاف: " نهدف في المستقبل إلى توسيع نطاق استخدام تقنية الواقع الافتراضي واستخدام تطبيقات الهاتف الذكي ليشمل تقديم الخدمات للمتعاملين، وحملات التوعية بنظام التقاعد وأهميته للمواطنين".