محمد بن زايد: الدولة تسعى إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الدولة تسعى إلى بناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية والدفاعية، ترتكز على الكوادر والخبرات والموارد البشرية الإماراتية.

جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منظومة التسليح المتكاملة، التي طورتها دولة الإمارات في طائرة «بلاك هوك الهجومية»، من خلال المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك).

حضر التدشين سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والحضور في مجلس قصر البحر.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بالتطور، الذي تواصل تحقيقه الصناعات الوطنية الدفاعية، ما جعلها رافداً مهماً للقوات المسلحة الإماراتية. وأشاد سموه بالكفاءات والخبرات الوطنية، المؤهلة في مجال الصناعات الدفاعية الدقيقة والحيوية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحضور، من قائد مجموعة الطيران ومدير مشروع التطوير ومن الرئيس التنفيذي لـ«أمرك»، على أهم المواصفات والتطوير الذي أجرته قيادة الطيران المشترك على منظومة التسليح في طائرة «بلاك هوك الهجومية»، لحمل أنظمة تسليح متكاملة من الصواريخ بأنواعها الموجهة حرارياً وبالليزر والمضادة للدروع والرشاشات المتعددة الأغراض، ليصبح هذا النموذج الأكثر تقدماً وتطوراً في فصيلة طائرات بلاك هوك.

وتم إدراج منظومة التسليح المتكاملة على طائرة بلاك هوك الهجومية، لتفي بالمتغيرات والمتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات الحربية.

ويعمل المشروع على تطوير قدرات طائرة بلاك هوك، بما فيها تطوير نظام التسليح للطائرة، وتحويلها إلى طائرة هجومية قتالية، بالإضافة إلى مهامها العملياتية الأخرى.

ويعد هذا المشروع الأول في المنطقة، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في المركز العسكري للإصلاح والعمرة «أمرك»، حاصلة على حقوق الملكية الفكرية والامتياز لهذه التكنولوجيا المتطورة في العالم، ما يؤهلها لتسويقها وإنتاج منظومات مماثلة لكل الزبائن المحتملين.

وتم إلى الآن تطوير ست طائرات في «أمرك»، الشريك الاستراتيجي للقوات المسلحة، ويجري العمل على تطوير أعداد إضافية، لتكون «أمرك» الإماراتية، الشركة الرائدة عالمياً في تجهيز طائرات بلاك هوك الهجومية لدخول العمليات العسكرية.

اختبارات جوية وأرضية

اجتازت منظومة التسليح المتكامل، على طائرة «بلاك هوك الهجومية»، سلسلة من اختبارات جوية وأرضية وتجارب ميدانية، تحاكي عمليات حية لضمان سلامة وأمان ميكانيكية عمل المنظومة ودقة التصويب ورمي الأهداف، لتكون في أعلى مستويات الجاهزية ومواصفات الجودة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم، الذي يتم من خلاله تطوير أول طائرة بلاك هوك ذات مهام قتالية وهجومية.

ولي عهد أبوظبي أشاد بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الصناعات الدفاعية الدقيقة والحيوية.