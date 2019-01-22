خيرية النعيمي تُنفذ مبادرة توزيع الأحذية على الطلبة المتعففين في مدارس عجمان

المصدر: عجمان – الإمارات اليوم

شرعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان في تنفيذ خطة عملها الرامية إلى تقديم الدعم التعليمي لكافة الطلبة المتعففين من الأسر المستحقة وذلك بالتعاون مع عدد من المدارس الخيرية الموزعة في عجمان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان إنه تم استهداف مجموعة من طلبة المدارس الخيرية الخاصة وتوزيع الأحذية عليهم كدعم مقدم من المؤسسة ضمن خطة عملها الرامية إلى توفير كل مستلزمات الدعم التعليمي بمختلف مرافقه بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار التعليمي والمعرفي،مشيرة إلى أنه تم توزيع الأحذية على ثلاثة مدارس خيرية خاصة موزعة بعدد من مناطق عجمان وأنه سيتم تأمين كافة الطلبة المستحقين بشكل كامل وعلى دفعات بما يلبي متطلبات العمل ويحقق الأهداف المرجوة لدى المؤسسة المنبثقة من رسالتها الإنسانية والخيرية وأن هذه المبادرة تُضاف إلى سلسلة المبادرات المجتمعية والخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة في عام التسامح والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع من الأسر المتعففة والمستحقة.