88.6 ألف مواطن مؤمّن عليهم لدى 1214 جهة عمل في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

كشف صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن عدد المواطنين المؤمّن عليهم لدى الصندوق، حتى نهاية العام الماضي، تجاوز 88.6 ألف مواطن ومواطنة، يعملون لدى 1214 منشأة حكومية وخاصة مسجّلة لدى الصندوق، خلال الفترة ذاتها.

كما كشف الصندوق، في تقرير إنجازاته عن العام المنتهي، أن إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بخدماته التقاعدية بلغ 11 ألفاً و54 متقاعداً، حتى نهاية ديسمبر الماضي، بينهم 1184 من المتقاعدين حديثاً، بينما بلغ إجمالي المستحقين 9536 مواطناً ومواطنة، منهم 637 من المستحقين حديثاً.

وتفصيلاً، أفاد الصندوق بأن عام 2018 شهد العديد من الإنجازات التي حققها لمتعامليه، أبرزها إتمام عملية التحول الرقمي، وتقديم خدماته إلكترونياً بنسبة 100%، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين العمليات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وذكر الصندوق أنه أطلق نسخة جديدة من الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، في إطار تحسين الخدمات وإسعاد المتعاملين. كما استمر، للعام السابع على التوالي، في تطبيق مشروع الاستغناء عن الإقرار السنوي لإثبات استمرار صرف المعاش التقاعدي عن طريق «الربط الإلكتروني»، بما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وفي تغطية 95% من البيانات المطلوبة للإقرار سنوياً، وفي تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% بشكل فوري.

ولفت إلى أن مشروع الربط الإلكتروني أدى إلى اختصار خطوات إتمام المعاملة من ست خطوات إلى خطوة واحدة، مع الاستغناء نهائياً عن ضرورة حضور المتعامل إلى مقر الصندوق، والاستغناء عن طلب أي مستندات من المتعاملين، بعد أن كانت المعاملة الواحدة تحتاج إلى استيفاء ستة مستندات، ما أدى إلى اختصار وقت المتعاملين وموظفي الصندوق.

وأفاد الصندوق بأن مشروع الربط الإلكتروني أسهم خلال العام الماضي في ارتفاع دقة البيانات من 97% إلى 99.47%، ما انعكس على معدلات رضا المتعاملين عن مستوى الخدمات المقدمة، التي ارتفعت من 79% إلى 87.2%، فيما ارتفعت معدلات رضا المتعاملين عن سرعة صرف المعاش التقاعدي من 82.4 إلى 90.7%.

وأوضح الصندوق أن إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بخدماته التقاعدية بلغ حتى نهاية العام الماضي 11 ألفاً و54 متقاعداً، بينهم 1184 من المتقاعدين حديثاً (حتى نهاية ديسمبر الماضي)، بينما بلغ إجمالي المستحقين 9536 مواطناً ومواطنة، منهم 637 من المستحقين حديثاً.

وذكر أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم لدى الصندوق حتى نهاية 2018 بلغ 88 ألفاً و662 مواطناً ومواطنة، بينهم 4846 مؤمناً عليهم حديثاً، فيما وصل إجمالي جهات العمل المسجّلة خلال الفترة ذاتها إلى 1214 مؤسسة ومنشأة حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد استحداث خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، الذي يعد أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق، وذلك في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو تطوير خدماته باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية التي تتواكب مع استراتيجية الدولة، مشدداً على مواصلة جهوده الإلكترونية الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات تدعم خريطة طريق التحول الرقمي على مدار السنوات الخمس المقبلة، لكل فئة من فئات المتعاملين والجهات المشتركة لدى الصندوق، بهدف دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد الصندوق استمراره في تقديم خدماته الاجتماعية للمتقاعدين من خلال توفير عشرات المزايا والمنافع الاجتماعية للمتعاملين، عبر برنامج «فزعة»، الذي يُنفذ بالتعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات هذا البرنامج العام الماضي، تخطى 2000 من المتقاعدين والمستحقين المشتركين لدى الصندوق.

مشروع الربط الإلكتروني أدى إلى اختصار خطوات إتمام المعاملة من 6 خطوات إلى واحدة.

11054

مواطناً عدد المتقاعدين المشمولين بخدمات صندوق معاشات أبوظبي.