تعرف إلى شروط حصول الأسر محدودة الدخل على دعم مالي من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، خطا للدعم الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، للاستفادة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، يقوم على حساب دخل الأسرة وفقاً لعدد أفرادها حيث يحتسب المبلغ المحدد لإنفاق رب الأسرة شهرياً بـ 7450 درهم، والمبلغ المحدد للإنفاق لكل فرد في الأسرة تجاوز سن الـ 14 عاماً بـ درهم3725، فيما حددت لكل فرد في الأسرة يقل عمره عن 14 عاماً مبلغ إنفاق قدره 2235، مشيرة إلى أنه سيتم خط الدعم لكل أسرة بناء على حساب عدد أفراد الأسرة وفقاً لأعمارها ومقارنة الناتج بالدخل الشهري لها وفي حال قل إجمالي دخل الأسرة عن خط الدعم يتم تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي لها وتحديد مبلغ الدعم للوصول بدخلها لمتوسط الدخل الشهري للأسر المواطنة في الإمارة والذي تم تحديده بناءً على دراسات معيارية لإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي.

وتفصيلاً أوضحت الدائرة أن الأسرة المكونة من زوج وزوجة وطفل أكبر من 14 سنة، وطفل أقل من 14 سنة، الحد الأدنى لدخلها الشهري، يجب ألا يقل عن 17 ألف و135 درهماً، وفي حال كان دخلها أقل من هذا المبلغ سيتم تعويضها بالفارق من خلال برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن قيمة الدعم المالي لكل أسرة ستحدد بناء على عدد أفرادها وأعمارهم ومقارنة الناتج بدخلها الشهري لتحديد مبلغ الدعم المقرر لها للوصول إلى الحد الأدنى لخط الدعم الاجتماعي بالإمارة.

وأوضحت الدائرة أنها أطلقت برنامج الدعم الاجتماعي، على 3 مراحل، حيث بدأ استقبال طلبات الأسر المواطنة في منطقة الظفرة، فيما يبدأ استقبال طلبات منطقة العين بتاريخ 20 يناير، ومدينة أبوظبي في 24 فبراير المقبل، وذلك حرصاً على تقديم أفضل خدمة للجمهور، مشيرة إلى تستقبل طلبات الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للبرنامج، و من خلال مراكز تم.

وأشارت إلى أن معايير الحصول على الدعم الاجتماعي، تشترط أن يكون المستفيد يتمتع بالجنسية الإماراتية، ويحمل خلاصة قيد صادرة من أبوظبي، وأن تكون الأسرة ذات دخل محدود، لافته إلى أن مفهوم الأسرة بالنسبة لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يعني مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم، بالإضافة إلى المعالين الإضافيين أو بعض أفراد هذه المجموعة الذين يقيمون في مسكن واحد أو عدة مساكن، وتجمعهم معيشة واحدة.

ولفتت إلى أن فترة استقبال الطلبات، سيتم خلالها أيضاً عملية التقييم، وفي حال انطباق الشروط المعتمدة، وحصول الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود على الموافقات اللازمة ضمن هذه الفترة، ستحصل على الدعم المالي في شهر أبريل 2019 بأثر رجعي إلى يناير 2019.

وأكدت الدائرة أن البرنامج من خلال تركيزه على الأسرة كمكون أساسي في المجتمع يهدف إلى تعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها وتحقيق استقلالها المالي، لذلك سيتعين على المستفيد من البرنامج تجديد طلباتهم سنوياً، مشيرة إلى أن من يحق له تقديم الطلب هو رب الأسرة المواطنة المسؤول عن إعالة الأسرة والإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها الأساسية، كما يحق لمقدم الطلب إضافة معال، من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج بشرط تقديم الإثباتات القانونية اللازمة.

ولفتت إلى أن كل مستفيد سيكون ملتزماً بإخطار البرنامج عن أية مُستجدات في ظروفه المعيشية التي قد تؤثر على حالة الطلب، كما سيلتزم المستفيد أو أي فرد من أفراد أسرته القادرين على العمل بالمشاركة في برامج التمكين، حيث سيقوم البرنامج بإبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتمكين الأفراد القادرين على العمل في الأسر المواطنة المستفيدة.