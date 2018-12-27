أبوظبي تقدم دعما ماديا للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود وفرص عمل لأفرادها القادرين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. أطلقت دائرة تنمية المجتمع "برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي" بهدف دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة وتمكينها من تحقيق استقلالها المالي. والذي يندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" في محور تنمية المجتمع.

ويقدم البرنامج دعما ماليا للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي بهدف تمكين أفرادها القادرين على العمل وتسهيل حصولهم على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

ويعتبر برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي إضافة إلى سلسلة برامج تتوفر في إمارة أبوظبي بما يشمل توفير السكن الملائم، و رعاية صحية مجانية في القطاعين الحكومي والخاص، و دعم المواد الغذائية بالإضافة إلى العديد من الخدمات المدعومة الأخرى.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتور مغير خميس الخييلي" إن القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة.. وخصص هذا البرنامج للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي ".

ووجه معاليه الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتوجيهات السديدة بإطلاق هذا البرنامج الذي يصب في مصلحة المواطن وأسرته.. مضيفا أن هذا النهج هو امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ليعيش المواطن حياة سعيدة وكريمة".

وسعيا من الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات.. سيبدأ البرنامج استقبال الطلبات بشكل تدريجي، حيث تبدأ أولى مراحل البرنامج في منطقة الظفرة يوم 6 من شهر يناير 2019 وثم تبدأ المرحلة الثانية في منطقة العين يوم 20 من الشهر ذاته ثم مدينة أبوظبي في 24 من شهر فبراير المقبل.

وخصصت الفترة ما بين 6 يناير و31 مارس 2019 لاستقبال الطلبات وتقييمها وبدءاً من شهر أبريل سيبدأ صرف الدعم لمقدمي الطلبات الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير البرنامج وذلك بأثر رجعي ابتداء من يناير 2019.

ولضمان الخصوصية في تقديم الطلبات.. ستستقبل الدائرة الطلبات كافة عبر موقع البرنامج الإلكتروني www.ssa.gov.abudhabi كما جرى الاتفاق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لاستقبال طلبات الدعم من خلال عدد من مراكز الخدمات المتكاملة " تم " في كل من منطقة الظفرة ومنطقة العين ومنطقة أبوظبي للفئات التي تتطلب مساعدة تقنية مثل أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وبناء على عدد من الدراسات المعيارية.. اعتمدت الدائرة خطا للدعم مبنيا على عدد أفراد الأسرة وتركيبتها والذي في حال قل إجمالي دخل الأسرة عنه يتم تفعيل الدعم الاجتماعي لها.

وأكدت الدائرة أنها وبعد تقديم الدعم المالي للمستفيدين ستعمل بالشراكة مع المؤسسات المعنية على وضع برامج لتمكين المواطنين المستفيدين القادرين على العمل والتسهيل عليهم لدخول سوق العمل وفقا لمؤهلاتهم وقدراتهم اعتمادا على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية مما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.